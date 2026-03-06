Elena, una bambina di 11 anni, è stata uccisa in Kuwait da un drone mentre dormiva. La notizia ha suscitato scalpore nel paese, con le autorità che hanno confermato l’incidente. La sua morte ha portato alla luce un episodio che coinvolge le conseguenze della guerra sulla popolazione più giovane, lasciando senza parole chi era Elena e cosa rappresentava per la sua famiglia.

Chi era Elena Abdullah Hussein, la bambina uccisa da un drone in Kuwait? Aveva appena 11 anni e una vita ancora tutta da immaginare. Elena Abdullah Hussein viveva con la sua famiglia in Kuwait, parte di quella grande comunità iraniana che negli anni ha trovato casa nel Paese del Golfo. La bambina è morta nel sonno dopo l’esplosione di un drone iraniano che ha colpito l’edificio dove viveva con i genitori e i fratelli. L’attacco rientra nell’ondata di bombardamenti e rappresaglie iniziata dopo l’operazione militare lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Da sabato la famiglia Hussein viveva nascosta nella cantina del palazzo per sfuggire agli attacchi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elena, 11 anni, uccisa da un drone mentre dormiva: la guerra che colpisce i bambini

Elena muore sotto le bombe, a 11 anni vittima della guerra: il dolore del padre Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi e a produrre conseguenze sempre più drammatiche anche oltre i confini diretti del...

«Mia figlia è stata uccisa da un drone iraniano: mi ha chiamato due ore prima e mi ha detto ho cenato, ora vado a letto, ti voglio bene»Tra le otto vittime degli attacchi lanciati da Teheran in Kuwait da quando Stati Uniti e Israele hanno avviato la loro operazione contro ... msn.com