Elba | braccialetto guasta 50enne viola divieto e finisce ai

Un uomo di cinquant’anni residente sull’isola d’Elba ha violato il divieto di avvicinamento verso l’ex compagna, dopo che il suo braccialetto elettronico si è guastato. La sua misura cautelare è stata quindi aggravata, portandolo agli arresti domiciliari. La violazione è stata accertata dalle forze dell’ordine durante un controllo di routine.

Un cittadino di cinquant'anni, residente sull'isola d'Elba, ha aggravata la sua misura cautelare passando dal braccialetto elettronico agli arresti domiciliari a causa della violazione dei divieti di avvicinamento verso l'ex compagna. L'uomo ha tentato di sfruttare un malfunzionamento del dispositivo di sorveglianza per riavvicinarsi alla donna e ottenere informazioni sui suoi spostamenti tramite il figlio minore. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno evidenziato una serie di comportamenti persecutori reiterati nel tempo, inclusi episodi di pedinamento, ingiurie e vessazioni che avevano già portato a precedenti denunce da parte della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Isola d'Elba, il braccialetto elettronico non funziona e tenta di riavvicinarsi all'ex nonostante il divieto: 50enne ai domiciliariL'uomo, secondo l'indagine dei carabinieri, aveva provato a 'sfruttare' il figlio minore della coppia per capire gli spostamenti della donna Non...

Picchia la compagna e viola il divieto di avvicinamento, 44enne finisce ai domiciliariNel corso dell'ultima settimana i carabinieri di Campogalliano sono intervenuti più volte per proteggere una donna e suo figlio minorenne da un caso...