Effetti a catena in tutta l’Asia | Voli sospesi bloccati in Thailandia Ma l’ambasciata non ci risponde

Il 18 febbraio, Gabriele Farneti e la sua compagna Monica sono partiti da Mercato Saraceno per una vacanza in Thailandia, desiderosi di godersi spiagge tropicali e natura. Tuttavia, il viaggio ha incontrato problemi: molti voli sono stati sospesi e alcuni passeggeri sono rimasti bloccati in Thailandia. L’ambasciata non ha risposto alle richieste di assistenza dei viaggiatori coinvolti.

Il viaggio verso il paradiso inizia il 18 febbraio. Gabriele Farneti, 47 anni di Mercato Saraceno, e la compagna Monica, partono per una vacanza alla ricerca di spiagge tropicali, sole e natura incontaminata. Destinazione Thailandia. Arrivati nell’isola di Phuket, la magia della Thailandia rapisce i visitatori fino al momento del ritorno, che si trasforma in un’attesa senza fine. Gabriele e Monica sono bloccati in Thailandia, dopo la cancellazione del loro volo del 4 marzo. Il paradiso del sud-est asiatico rischia ora di trasformarsi in una prigione, dorata sì, ma anche costosa. "All’inizio tutto bene, la Thailandia è meravigliosa – dice Gabriele Farneti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Effetti a catena in tutta l’Asia: "Voli sospesi, bloccati in Thailandia. Ma l’ambasciata non ci risponde" Guerra Usa-Iran, quali conseguenze per gli aeroporti? A terra 3.400 voli per l?Asia, bloccati 500mila passeggeriIl bilancio della paralisi dei cieli a causa della guerra è stato fatto da Flightradar24, la popolare app che traccia le rotte degli aerei: solo ieri... Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran. Tutti gli aggiornamenti su Effetti a catena in tutta l'Asia Voli.... Temi più discussi: Effetti a catena in tutta l’Asia: Voli sospesi, bloccati in Thailandia. Ma l’ambasciata non ci risponde; Il gas vola a +80% e il Brent a +20%, reazione a catena e mercati a picco; Hormuz, la crisi si aggrava: il punto sugli effetti; La settimana politica: la crisi in Iran, tra nuovi equilibri geopolitici e incognite energetiche. L’iPhone pieghevole potrebbe ritardare con effetti a catenaDa anni il settore degli smartphone pieghevoli aspetta l’ingresso di Apple, convinto che il debutto di Cupertino possa ridefinire gli standard della categoria così come avvenne con l’iPhone nel 2007. macitynet.it L'effetto a catena dei dazi sul commercio internazionale e gli approfondimenti sulle zone francheI dazi introdotti dall'amministrazione Trump ad aprile in occasione del Liberation Day, il giorno della liberazione, hanno generato incertezza e dato il via a una serie di trattative commerciali ... it.euronews.com Il municipio lavora per arginare gli effetti del rischio idrogeologico sul territorio - facebook.com facebook Gli effetti della guerra sul referendum. Nordio: "C'è preoccupazione, spero che la gente vada a votare" x.com