Edoardo Borghini condannato per l' omicidio del figlio Nicolò a Ornavasso ucciso per difendere la moglie

Edoardo Borghini è stato condannato a 11 anni di carcere per l’omicidio del figlio Nicolò a Ornavasso. L’episodio è avvenuto durante un litigio, e Borghini ha sparato al giovane, che aveva 16 anni, uccidendolo. La lite si è svolta in un contesto familiare, e Borghini ha dichiarato di aver agito per difendere la moglie.

È stato condannato in primo grado a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 aveva ucciso il figlio Nicolò con due colpi di fucile. L'omicidio fu commesso al culmine di una lite famigliare a Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L'uomo uccise suo figlio per difendere la moglie. L'avvocato di Edoardo Borghini ha spiegato che "ci sono spazi per poter riformare questa sentenza in meglio". L'omicidio di Nicolò Borghini Edoardo Borghini uccise il figlio Nicolò al termine dell'ennesima lite familiare. Sembra che in casa i rapporti tra i due fossero da tempo molto tesi, a causa dei problemi di droga del 34enne.