Edge panel ho messo tutte le app preferite e la schermata iniziale è pulita

Edge panel e One UI sono funzionalità di Samsung che consentono di accedere rapidamente alle app preferite e di mantenere la schermata iniziale ordinata. L'Edge panel permette di inserire tutte le applicazioni preferite in un menu laterale, facilitando la navigazione, mentre One UI organizza le funzioni e le impostazioni del dispositivo per un utilizzo più immediato. Entrambe le caratteristiche sono integrate nel sistema operativo.

edge panel e one ui rappresentano una soluzione di navigazione rapida introdotta da Samsung, pensata per semplificare l’uso quotidiano del dispositivo. questo testo illustra come attivare, configurare e sfruttare al meglio questa funzione, con particolare attenzione all’integrazione con i moduli good lock e alle possibilità di personalizzazione del layout. edge panel e one ui: potenzialità e uso quotidiano. attivazione e posizionamento. per abilitare edge panel, aprire impostazioni > display > edge panels e attivare l’interruttore. l’elemento di accesso, detto handle, compare sul lato destro dello schermo ed è traslucido. per aprirlo e accedere agli strumenti, eseguire uno swipe verso sinistra; per cambiare strumento, eseguire un secondo swipe e utilizzare l’icona a tre puntini nell’angolo in alto a destra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

