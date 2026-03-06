Eddie Hearn critica la forma di Jai Opetaia prima del passaggio alla Zuffa

Eddie Hearn ha commentato la preparazione di Jai Opetaia, il pugile australiano che sta pianificando di trasferirsi alla Zuffa Boxing. Opetaia ha avuto un periodo di attività nel pugilato prima di decidere di cambiare strada e approdare alla nuova organizzazione. La sua decisione coinvolge un passaggio importante nel suo percorso professionale.

Il pugile australiano Jai Opetaia sta orientando la propria carriera verso nuove opportunità legate a Zuffa Boxing, dopo un periodo di attività che sembrava rallentare. Detentore del titolo IBF dei cruiserweight e considerato tra i talenti più raffinati della divisione, Opetaia è noto per la vittoria su Mairis Briedis nel 2022, risultato che aveva acceso grandi aspettative sulle sfide future. A 29 anni, il suo stile mancino e la capacità tecnica hanno sempre alimentato l'interesse del pubblico e degli addetti ai lavori, ma la programmazione delle prossime agitazioni non ha trovato facile collocazione tra i nomi di spicco della categoria. La decisione di intraprendere una nuova direzione è stata descritta come necessaria per ritrovare slancio competitivo.