Eco Evolution Bike trasferta a Siena per la gara Strade Bianche

La squadra Eco Evolution Bike si prepara a partire per Siena, dove domenica 8 marzo si svolge la gara

Si parte. La stagione agonistica entra nel vivo per la compagine atripaldese Eco Evolution Bike. Domenica otto marzo esordio alle competizioni con trasferta in Toscana, a Siena, con la partecipazione in una delle gare più prestigiose del panorama ciclistico amatoriale internazionale "Strade Bianche". Per il team Eco evolution bike a scaldare le gambe e pedalare sulle strade senesi sono Carlo Taccone e Gennaro Giliberti. Per Taccone è la sua seconda esperienza alle Strade Bianche dopo quella dello scorso anno, mentre per Giliberti è la sua prima volta. I due atleti arrivano a questo esordio dopo un mese di febraio intenso di allenamenti mirati seguiti dal direttore sportivo Marco Rodia.

