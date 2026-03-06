Ecco la vera guerra mondiale in corso | non c’entrano gli Stati ma potenze finanziarie

Al centro delle tensioni mondiali non ci sono conflitti tra nazioni, ma il controllo di potenze finanziarie che operano dietro le quinte. Questa guerra invisibile si manifesta attraverso manovre economiche e strategie di influenza che coinvolgono istituzioni e mercati globali. Il conflitto, infatti, è già in atto e si svolge senza scontri armati diretti tra Stati, concentrandosi invece su interessi finanziari e potere economico.

Quando si evocano i rischi di una guerra mondiale, non si tiene conto del fatto che essa è già in corso. Non mi riferisco agli scenari bellici, crescenti e pericolosi – dalla Russia con l’Ucraina a Israele con alcuni stati islamici del Medioriente, fino alla Cina con Taiwan – né al rinascente e preoccupante empito imperialistico mostrato dagli Usa di Trump. Si tratta di eventi tutti delicati e rischiosi, è innegabile, connotati da complesse dialettiche di potere e beni materiali. Ma per fortuna non è (ancora?) la guerra mondiale a cui faccio riferimento quando affermo che è già in corso. Anche perché non utilizzo l’aggettivo “mondiale” intendendo una guerra che coinvolge molti Stati del pianeta, come è avvenuto con i due conflitti mondiali del Novecento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

