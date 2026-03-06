ecco come i soldi degli abbonamenti a chatgpt stanno finanziando le pratiche autoritarie di trump

Un articolo pubblicato su The Guardian spiega come i fondi provenienti dagli abbonamenti a ChatGPT siano utilizzati per sostenere le pratiche autoritarie di Trump. Lo storico e scrittore olandese Rutger Bregman invita a riflettere sulla questione e suggerisce di boicottare il servizio di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. La questione riguarda le implicazioni delle risorse finanziarie generate dal prodotto.

In un articolo pubblicato sul The Guardian, lo storico e scrittore olandese Rutger Bregman ha spiegato perché bisognerebbe boicottare ChatGPT, il modello di intelligenza artificiale conversazionale sviluppato da OpenAI. Secondo Bregman bastano 10 secondi per accelerare il declino del chatbot e mandare “un segnale forte alla Silicon Valley”. Un’iniziativa alla quale hanno aderito celebrità del calibro di Mark Ruffalo e Katy Perry e che è già stata sostenuta da un milione di persone. Il motivo del boicottaggio è molto semplice: Greg Brockman, presidente di OpenAI, ha donato 25 milioni di dollari a Maga Inc, il principale Super PAC di Donald Trump. 🔗 Leggi su Tpi.it

