Eccheli | Il futuro del Perugia parte giovani

Domani sera alle 21:00 la Vero Volley Monza affronta il Perugia al Pala Barton Energy di Perugia in una partita valida per la fase Playoff Sc. È un momento importante della stagione, con entrambe le squadre pronte a sfidarsi. La partita segna l'inizio dei playoff e coinvolge atleti e staff tecnici delle due formazioni.

la formazione brianzola ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale eliminando l’ultima posizione utile in classifica, certificando un percorso che punta a dire la sua contro una squadra che gode di notevole stato di forma. massimo eccheli, coach dei monzesi, sottolinea la necessità di entrare in campo senza pressioni, confidando nelle opportunità che potranno presentarsi durante la partita. la perugia ha chiuso la regular season in vetta con 58 punti, ahead di verona, seconda con 48. un bottino di 20 vittorie e sole due sconfitte descrive la solidità della squadra allenata da un tecnico esperto, capace di guidare una formazione ricca di artiglieria offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Eccheli: "Il futuro del Perugia parte giovani Galimberti: “Ai giovani italiani è stato sottratto il futuro che attendeva le generazioni precedenti”. Quando il filosofo era studente il futuro lo aspettava, oggi i giovani vivono in un eterno presente senza obiettiviLa sua analisi emerge da interviste rilasciate a testate nazionali nelle quali dichiara: “Ai giovani è stato tolto il futuro”. Meno fondi al cinema da parte della Regione, festival e rassegne a rischio. Andrea Nobili (Avs): «Si spegne una parte del proprio futuro»ANCONA – Nel corso del Consiglio regionale di martedì 13 gennaio il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili ha presentato...