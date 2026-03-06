Oggi e domani, presso lo Spazio Aperto Ferrara, si tiene una mostra dedicata alla sartoria come forma d’arte. L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale, presenta diversi brand di moda con un’attenzione particolare alle creazioni in rosa. L’esposizione si svolge tra le 14 e le 19, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire le ultime tendenze del settore.

L’associazione di promozione sociale Spazio Aperto Ferrara presenterà oggi dalle 14 alle 19, domani dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 14 nei propri spazi di via Carlo Mayr 69 Ferrara il primo popup della stagione 2026 di artigianato d’eccellenza delle imprese femminili ImPerfectae, brand artigianale di maglieria di Laura Pani e BabaJole, brand artigianale di sartoria di Lavinia Busolo. L’occasione è volta alla presentazione delle collezioni “Micro” primavera estate 2026 di ImPerfectae e “Frammenti” primavera estate 2026 di BabaJole in edizione limitata in un’ottica non solo di esposizione dei prodotti ma di conoscenza diretta delle imprenditrici artigiane, le loro modalità produttive, i materiali e i dettagli delle attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza protagonista. La sartoria diventa arte. In mostra i brand in rosa

Leggi anche: Rosa Genoni e l'arte della sartoria: al via la rassegna tutta al femminile "Le protagoniste"

Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione...

Altri aggiornamenti su Eccellenza protagonista.

Discussioni sull' argomento Eccellenza protagonista. La sartoria diventa arte. In mostra i brand in rosa; L’eccellenza sartoriale Comella di Aversa celebra la Giornata Internazionale della Donna.

Addio a Vincenzo Canzanella, maestro della sartoria teatrale napoletanaIl mondo della cultura partenopea dice addio a Vincenzo Canzanella, storico maestro d’arte e anima di una delle più celebri ... internapoli.it

L’eccellenza sartoriale Comella di Aversa celebra la Giornata Internazionale della DonnaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, che si celebra l’8 Marzo, la Sartoria Comella di Aversa, in provincia di Caserta, trasforma ... napolivillage.com

Destinazione Torino: L'Arte Bianca protagonista a IDA SUMMIT 2026! Segnate le date: dal 14 al 16 aprile 2026, l'IDA SUMMIT 2026 sarà il punto d'incontro tra l'eccellenza italiana e le ambizioni del mercato africano nella trasformazione agroalimentare. - facebook.com facebook