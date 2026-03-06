Easyjet | Malpensa-Berlino 6 voli settimanali da giugno 2026

A partire da giugno 2026, Easyjet introdurrà un nuovo volo settimanale tra l’aeroporto di Milano Malpensa e Berlino. La compagnia aerea ha annunciato l’avvio di questa rotta, che si aggiunge alle altre operazioni già programmate. La frequenza sarà di sei voli ogni settimana, offrendo nuove possibilità di collegamento tra le due città.

Easyjet attiverà un nuovo collegamento aereo tra l'aeroporto di Milano Malpensa e la capitale tedesca. Il servizio partirà il 23 giugno 2026 per durare fino alla fine di ottobre, con una cadenza variabile in base al periodo estivo. Questa nuova rotta inserisce Berlino nel network della compagnia, portando a quattro le destinazioni tedesche raggiungibili direttamente da Malpensa. L'offerta si rivolge sia al turismo che agli spostamenti d'affari, integrando la città tedesca nei percorsi di viaggio europei. La strategia tedesca di Malpensa L'ampliamento dell'offerta verso la Germania segna un passo decisivo per il hub di Malpensa.