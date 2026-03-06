A Montesarchio, in provincia di Benevento, si registra la morte di un bambino di un anno avvenuta all’alba di oggi, venerdì 6 marzo, presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La tragedia ha coinvolto anche un altro bambino, deceduto un anno fa nello stesso ospedale. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale.

È lutto a Montesarchio, in provincia di Benevento, per la morte del piccolo Raffaele, un bambino di un anno deceduto all’alba di oggi, venerdì 6 marzo, presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il minore era stato ricoverato d’urgenza dopo un arresto cardiaco. I medici hanno tentato le manovre e le cure necessarie, ma il bambino è morto nelle ore successive al ricovero. Secondo quanto riferito, le condizioni cliniche del piccolo erano risultate subito molto gravi, con una compromissione multiorgano. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti utili a chiarire le cause del peggioramento e dell’esito finale. La situazione, riporta Fanpage, si sarebbe verificata nella serata di mercoledì 4 marzo, quando il bambino è stato colpito da una crisi respiratoria, poi evoluta in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È morto anche lui, solo un anno”. Napoli, un altro bimbo: la tragedia in ospedale

