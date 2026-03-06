Secondo alcune inchieste, la scuola di Minab potrebbe essere stata colpita da un attacco statunitense. La responsabilità dell'evento viene attribuita a un errore provocato da mappe satellitari iraniane non aggiornate. Le indagini si concentrano su questa possibile causa, ma non ci sono al momento conferme ufficiali.

Sabato 28 febbraio, nel primo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, un bombardamento ha distrutto la scuola elementare Shajareh Tayyibeh di Minab, in Iran, non lontano dallo stretto di Hormuz. Bambine e bambini sono stati uccisi nell’attacco. Israele ha negato ogni coinvolgimento, gli Stati Uniti non hanno né confermato né smentito di essere i responsabili e hanno detto che stanno indagando. Ora varie inchieste giornalistiche, fra cui una molto approfondita del New York Times, sostengono che molto probabilmente il bombardamento sia stato compiuto dagli americani, per errore. La scuola è stata colpita sabato poco dopo le 11:30 ora locale, quando bambini e bambine erano in classe o nel cortile (l’Iran è un paese islamico e il sabato è il primo giorno della settimana, dopo la festività del venerdì). 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È molto probabile che la scuola di Minab sia stata distrutta da un attacco statunitense

La scuola dove sono morte 154 bambine a Minab non è stata colpita da un missile iraniano. Ecco perchèNella mattina di sabato 28 febbraio 2026 a Minab, nel sud dell’Iran, due missili hanno colpito due diversi edifici: la scuola elementare femminile...

Iran, l’attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa. Lo afferma la Reuters che cita un’inchiesta militare americanaUn’inchiesta militare americana, i cui contenuti sono stati pubblicati dalla Reuters, afferma che potrebbero essere stati proprio gli Stati Uniti di...

Approfondimenti e contenuti su È molto probabile che la scuola di....

Argomenti discussi: Attacco in Iran, Israele: Khamenei è morto, si apre regime change, ma Teheran: È vivo, è in una località sicura - VIDEO.

È molto probabile che la scuola di Minab sia stata distrutta da un attacco statunitensePer un errore causato da mappe satellitari dell'Iran non aggiornate: lo dicono alcune inchieste giornalistiche ... ilpost.it

Iran, le bombe contro la scuola di Minab: Probabile responsabilità degli UsaCosa emerge dai risultati provvisori delle indagini interne dell'esercito statunitense. Nel raid morirono 165 bambine ... dire.it