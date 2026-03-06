Dybala operato salta l’Inter

Paulo Dybala è stato sottoposto a un intervento chirurgico e salterà la prossima partita contro l’Inter. La decisione è stata presa a causa di un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi. La nascita del suo primo figlio ha rappresentato un momento felice, mentre l’indisponibilità per la partita ha rappresentato un imprevisto.

Paulo Dybala vive una settimana dalle emozioni contrastanti. Da una parte la gioia più grande della sua vita privata, con la nascita del suo primo figlio; dall'altra la necessità di fermarsi per un nuovo problema fisico. L'attaccante argentino è stato infatti operato al ginocchio sinistro a Villa Stuart, dove si è sottoposto a un intervento in artroscopia per la rimozione di una parte del menisco esterno lesionato. Il problema era riemerso durante l'allenamento di giovedì mattina. Dopo appena dieci minuti dall'inizio della seduta, Dybala ha avvertito nuovamente il dolore che lo tormentava già dalla sfida di fine gennaio contro il Milan. Il fastidio al ginocchio lo ha costretto a interrompere subito l'allenamento e ad abbandonare il campo.