Dybala fermo quasi un anno | salta più della metà delle partite ma la Roma continua a volare

Dybala è stato fermo quasi un anno, saltando più della metà delle partite stagionali. La Roma, tuttavia, ha mantenuto un buon rendimento senza di lui, grazie a una rosa giovane e competitiva che ha affrontato le assenze con risultati positivi. La squadra ha dimostrato di sapersi adattare alle assenze prolungate dell’attaccante argentino, continuando a ottenere buone prestazioni in campionato.

L’ assenza dell’attaccante argentino non è più un problema per la Roma, che riesce a sopperire ai suoi continui infortuni grazie a una rosa giovane e profonda, in cui chiunque è chiamato in causa risponde con ottimi risultati. Infatti, fino all’anno scorso Dybala era imprescindibile per la Roma e quando era out per infortunio i giallorossi facevano enormemente fatica a produrre azioni da gol. Tuttavia, quest’anno la Roma, nelle partite in cui era assente Dybala, ha fornito prestazioni e risultati ottimi: in 14 gare disputate ha totalizzato 30 punti e sole due sconfitte. In aggiunta a ciò, il contratto di Dybala scade a giugno e un addio sembra più che ipotizzabile, considerando anche il rendimento degli attaccanti quest’anno e la fiducia che ripone in loro Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Infortunio Dybala, l'argentino si è operato al ginocchio: i tempi di recupero del giocatore della Roma. Quante partite salta l'argentino

DYBALA è l'uomo in più della ROMA!

Roma, Dybala si opera al ginocchio: stagione quasi finita, ecco quanto sta fermo. E spunta anche TottiUna piccola curiosità nella mattinata a Villa Stuart. Poco prima dell’arrivo di Dybala si è visto Francesco Totti, presente in clinica per delle analisi del sangue di routine. L’ex capitano è sempre ... calciomercato.com

Roma, lesione del menisco esterno per Dybala: stop di 45 giorniEnnesimo stop per l'attaccante argentino della Roma, Paulo Dybala. L'artroscopia a cui è stato sottoposto questa mattina l'attaccante di Gasperini a Villa Stuart ha evidenziato una piccola lesione par ... tg24.sky.it

Il professor #Mariani è stato intervistato a @SkySport dopo l’intervento chirurgico realizzato su Paulo #Dybala. Il medico ha detto che l’argentino ha riportato una lesione completa longitudinale del menisco esterno, che dovrà stare fermo per 45 giorni. x.com

Roma, Dybala ancora fermo: il ginocchio non dà tregua Le condizioni dell'attaccante argentino: https://fanpa.ge/1CKgX - facebook.com facebook