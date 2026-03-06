Dubai sconcertante schiaffo all' Italia | Meglio le bombe delle tasse

A Dubai, una dichiarazione ha attirato l'attenzione: un individuo ha affermato che preferisce le bombe alle tasse, in un contesto di crescente preoccupazione per la fuga di cittadini italiani. La frase, pronunciata in un momento di crisi, mette in evidenza le tensioni legate alla situazione fiscale e alle conseguenze della guerra, mentre si registra un aumento di persone che scelgono di trasferirsi all'estero.

Dalla fuga dei cervelli. alla fuga delle tasse. E per di più in tempi di guerra. "Preferisco essere colpito dai missili che dal 50% di tasse", scrive infatti su Instagram Giulio Costantini, 24 anni, creatore di modelle AI, uno che "fabbrica" ragazze inesistenti e le spedisce su OnlyFans "così mi pagheranno la pensione". Lo ripostano in 11mila. Secondo il Corriere della Sera, tra contenuti per adulti e corsi per aspiranti guru digitali, incassa 300 mila euro l'anno. In Italia pagherebbe anche la "tassa etica" del 25%: "che mi spaventa più della guerra". Non solo le bombe, anche questo succede a Dubai, emirato del tecnolusso senza Irpef, paradiso fiscale con skyline e Lamborghini.