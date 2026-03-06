droni su un aeroporto in azerbaigian teheran nega ma baku minaccia

Ieri mattina, dei droni hanno colpito l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, un’enclave azera vicino alla Turchia. L’aeronautica azera ha accusato Teheran di essere coinvolta nell’attacco, ma l’Iran ha negato ogni coinvolgimento. Baku ha risposto minacciando azioni future, mentre le autorità iraniane hanno dichiarato di non avere alcuna responsabilità nell’incidente. La situazione tra i due paesi resta tesa.

La tensione tra Iran e Azerbaigian è ai massimi livelli dopo che ieri mattina dei droni hanno colpito l’aeroporto internazionale di Nakhchivan, exclave azera confinante con la Turchia. Teheran nega ogni responsabilità e accusa Israele di aver orchestrato il raid. Il presidente azero Ilham Aliyev, per ora, dichiara che Baku non è interessata a entrare in guerra con il vicino, ma che «le autorità iraniane devono dare una spiegazione, presentare delle scuse e coloro che hanno commesso questo ‘atto terroristico’ devono essere ritenuti penalmente responsabili». In ogni caso l’esercito azero è stato messo in stato di allerta e ha «ricevuto l’ordine di preparare e attuare misure di ritorsione». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Corriere della Sera. . Due droni provenienti dall'Iran hanno superato la frontiera e colpito una zona vicina all'aeroporto dell'enclave azera in territorio armeno di Nakhichvan. Uno dei due droni ha colpito proprio lo scalo, rende noto l'Afp, citando il sito di notizie - facebook.com facebook

