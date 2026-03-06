droga in macchina e a casa arrestato un 36enne

Un uomo di 36 anni, residente a Civitanova e originario della provincia di Ancona, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Durante un controllo in auto, è stato trovato in possesso di uno spinello, mentre nella sua abitazione sono stati scoperti oltre 135 grammi di cocaina, hashish e marijuana. L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento delle forze gialle.

Fermato al volante della sua auto dalle fiamme gialle, viene trovato in possesso di uno spinello. In casa aveva cocaina, hashish e marijuana, per oltre 135 grammi di stupefacente: arrestato un 36enne, che vive a Civitanova ma è originario della provincia di Ancona. L’operazione che ha visto impegnati i finanzieri della compagnia di Civitanova, guidati dal comandante Francesco Magliocco, è stata eseguita l’altro ieri, nel corso di uno dei numerosi servizi di controllo per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti, rafforzati secondo quanto disposto in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, le fiamme gialle civitanovesi hanno fermato e sottoposto a controllo il 36enne, che era alla guida della sua auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

