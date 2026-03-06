Dritte e mosse di styling per sfoggiarli al meglio anche in occasioni eleganti

In palestra, i leggings sono diventati un elemento fondamentale per chi cerca comfort e supporto durante l’attività fisica. Sono progettati per sostenere il lato b e migliorare l’armonia della figura, offrendo allo stesso tempo libertà di movimento. Le mosse di styling per indossarli anche in occasioni più eleganti sono sempre più diffuse tra chi preferisce un look versatile e pratico.

In palestra sono dei validi alleati per sostenere il lato b e far sentire chi li indossa a suo agio, soprattutto perché aiutano a rendere più armoniosa la figura lasciando libertà di movimento. Eppure i leggings push up non dovrebbero essere relegati solamente all’ambiente della palestra. A vita alta o bassa, di tessuto tecnico o di pelle, le loro potenzialità modellanti e contenitive possono diventare un’arma da giocare anche nella vita di tutti giorni. Nel tempo libero e persino in occasioni che richiedono una certa eleganza. Sembra impossibile ma è proprio così. Il trucco sta solo nell’abbinarli nel modo giusto. Nella maggior parte dei casi basta sostituirli ai soliti collant. 🔗 Leggi su Amica.it

