Il campione WWE Drew McIntyre ha dichiarato che Nick Aldis ha violato un contratto e che Cody Rhodes non dovrebbe ottenere una rivincita. McIntyre e Rhodes sono in programma per un incontro questa sera a SmackDown, dopo che McIntyre è intervenuto nel match di Elimination Chamber, influenzando il risultato e impedendo a Rhodes di vincere.

Il campione WWE Drew McIntyre è molto convinto sul fatto che Cody Rhodes non meriti una rivincita. McIntyre e Rhodes si affronteranno nell’episodio di stanotte di SmackDown, dopo che il primo è intervenuto nel match maschile di Elimination Chamber, costando una possibile vittoria a Rhodes. Nella sua intervista a “Complex”, la star scozzese ha criticato Rhodes e il GM di SmackDown Nick Aldis, e potrebbe prendere in considerazione la via legale per non sfidare l’American Nightmare. “Voglio dire, è una stronzata. È così semplice. Mi sembra di ricordare che ci fosse un certo contratto, sai, una piccola cosa che ho scritto lì dentro. Non diceva che Cody avrebbe avuto una rivincita se Drew avesse deciso di interferire in ogni incontro per il resto del tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “Nick Aldis ha violato un contratto, Rhodes non merita una rivincita”.

Drew McIntyre Comments On Having To Defend WWE Title Against Cody Rhodes On SmackDownDrew McIntyre isn't pleased to be wrestling Cody Rhodes against on WWE SmackDown, and may consider going the legal way to not face Rhodes. aol.com

Drew McIntyre Says Upcoming Match With Cody Rhodes Is ‘BS’, Claims Nick Aldis Is Too ‘Hotheaded’ To Be GMDrew McIntyre isn’t happy with Nick Aldis. Following the Elimination Chamber event, Aldis made a shocking announcement, revealing that Drew McIntyre will defend the WWE Championship against Cody ... fightful.com

