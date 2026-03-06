Dramma Tottenham | perde col Palace e ora rischia di retrocedere
Il Tottenham ha subito la sua quinta sconfitta consecutiva in campionato, perdendo contro il Crystal Palace. La partita è stata decisa da un rigore assegnato dopo l'espulsione di Van de Ven, che ha pesato sull’andamento del match. La squadra di coach Glasner ha così ottenuto una vittoria importante in chiave classifica, mentre gli Spurs non vincono in campionato dal 28 dicembre.
Quinta sconfitta consecutiva del Tottenham, che in campionato non vince dal 28 dicembre. Contro il Crystal Palace gli Spurs cadono ancora, complice l'espulsione di Van de Ven con tanto di rigore assegnato, che ha spiegato la strada alla squadra di Glasner. Ora il Tottenham è ad appena 1 punto dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Il Tottenham di Tudor sempre più giù: perde 3-1 in casa col Palace e rischia la retrocessione
Tudor al Tottenham è già a rischio esonero? Per il Daily Mail potrebbe accadere in caso di sconfitta col PalaceIgor Tudor potrebbe essere esonerato dal Tottenham Hotspur se non riuscirà a battere il Crystal Palace questo giovedì.