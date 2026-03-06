Dramma Tottenham | perde col Palace e ora rischia di retrocedere

Il Tottenham ha subito la sua quinta sconfitta consecutiva in campionato, perdendo contro il Crystal Palace. La partita è stata decisa da un rigore assegnato dopo l'espulsione di Van de Ven, che ha pesato sull’andamento del match. La squadra di coach Glasner ha così ottenuto una vittoria importante in chiave classifica, mentre gli Spurs non vincono in campionato dal 28 dicembre.