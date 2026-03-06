Dramma in paese | trovato senza vita dopo un volo di 5 metri

A Castiglione delle Stiviere, intorno alle 11.30 di giovedì, è stato trovato senza vita un uomo all’esterno di un garage di una casa privata. La vittima è caduta da un'altezza di circa cinque metri, portando al decesso. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Dramma in paese a Castiglione delle Stiviere: è qui che intorno alle 11.30 di giovedì è stato dato l'allarme per il ritrovamento del cadavere di un uomo all'esterno del garage di un'abitazione privata. L'uomo, di circa 60 anni e malato da tempo, è precipitato da oltre 5 metri di altezza dalla finestra di casa: è morto sul colpo per le conseguenze della caduta. Per i carabinieri di Castiglione, intervenuti per i rilievi, non ci sarebbero dubbi sulla natura estrema del gesto. Non ci sono elementi che fanno pensare al coinvolgimento di terze persone, né che potrebbero ricondurre l'accaduto a un episodio accidentale. Le risultanze raccolte dai militari sono state condivise con la Procura di Mantova, che di fatto ha già chiuso il caso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Dramma a Cupello: uomo trovato senza vita in casa di un amicoÈ stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione di un amico in via Istonia, a Cupello, un uomo di circa 50 anni, residente a Vasto. Leggi anche: Dramma in Campania, 20enne: trovato senza vita dalla mamma CEBNZ YORMAYACAK VZESZ TROPK ADA! Aktivitelerle Dolu 1 Hafta Approfondimenti e contenuti su Dramma in paese trovato senza vita dopo.... Discussioni sull' argomento ? Dramma in paese: trovato senza vita dopo un volo di 5 metri; Ragazzo di 28 anni trovato morto nel dirupo: si è trattato di un gesto estremo; Sfrattato da casa si toglie la vita: la disperazione di un operaio 56enne bresciano; ? L'allarme dei passanti: un uomo è stato trovato morto nella sua auto. Dramma della solitudine. Non usciva da un mese, ritrovato morto in casa nel SalentoDramma della solitudine a Salve, nel Capo di Leuca, dove un uomo di 59 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Cavalieri di Vittorio Veneto. La scoperta è avvenuta tra domenica ... quotidianodipuglia.it Dal dramma riflessivo alla commedia familiare, oltre alle proiezioni speciali: le novità al cinema. x.com Dal dramma riflessivo alla commedia familiare, oltre alle proiezioni speciali: le novità al cinema. - facebook.com facebook