Dov' era il ristorante L' Orologio? E la Fiaschetteria di Kilpin? Il derby di Milano in 10 luoghi

Il nostro viaggio esplora dieci locali di Milano legati alla storia del derby, tra cui il ristorante L'Orologio e la Fiaschetteria di Kilpin. Si tratta di posti che hanno ospitato tifosi e appassionati nel corso degli anni, contribuendo a creare un legame tra la città e questa tradizione sportiva. Il video completo di questa visita è disponibile su YouTube.

Il trailer del nostro viaggio tra i luoghi di Milano che hanno scritto la storia del derby ( guarda il video completo su YouTube ). Dalla Fiaschetteria di Herbert Kilpin, culla rossonera, al Trotter, primo campo del Milan. Da via Turati, storica sede del Diavolo, al ristorante Giannino, teatro di incontri e trattative. Poi la Milano nerazzurra: il ristorante L’Orologio dove nacque l’Inter, Porta Ticinese, sede del primo campo, gli uffici della Saras della famiglia Moratti, fino a via Durini, dove nel 1997 Ronaldo si affacciò dal balcone salutando i tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dov'era il ristorante L'Orologio? E la Fiaschetteria di Kilpin? Il derby di Milano in 10 luoghi Leggi anche: Il “derby per la Groenlandia” e non solo: Milano-Cortina, le prime Olimpiadi di una nuova era Primo Appuntamento: chi paga la cena, quanto costa e dov’è davvero il ristorante (più come partecipare)Primo Appuntamento è il dating show di Real Time (canale 31) che, dal 2017, accompagna single di ogni età nel momento più delicato di tutti: il primo...