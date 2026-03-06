Dove ci porta Drew vs Cody

Venerdì sera, durante l’episodio di Smackdown, si terrà un match per il titolo WWE tra Drew McIntyre, campione in carica, e Cody Rhodes, che ha ottenuto la sfida. La lotta si svolgerà sul ring davanti al pubblico presente in arena e sarà trasmessa in diretta. La sfida rappresenta l’evento principale della serata e attirerà l’attenzione degli appassionati di wrestling.

Questo venerdì, in occasione della consueta puntata di Smackdown, andrà in scena il match per il titolo WWE tra il campione, Drew McIntyre, e lo sfidante Cody Rhodes. Questo incontro, annunciato durante la conferenza stampa post-Elimination Chamber da Nick Aldis, dopo l’ennesimo attacco dello scozzese si danni dell’American Nightmare che gli ha costato l’opportunità di esibirsi nel Main Event di Wrestlemania. Ma, invero, non è stata l’unica volta che Drew ha boicottato Cody; Circa un mese fa, alla Royal Rumble, il campione WWE aveva agevolato l’eliminazione dalla contesa di Rhodes, evitando anche lì che il figlio di Dusty vincesse ed andasse a Wrestlemania a giocarsi uno dei due titoli mondiali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dove ci porta Drew vs Cody Drew McIntyre: “Non voglio affrontare Cody Rhodes a Wrestlemania”.Il guerriero scozzese ha chiarito che non vuole affrontare The American Nightmare a WrestleMania 42. Spoiler shock: Drew McIntyre sfida Cody RhodesLa stagione di WrestleMania si accende con la possibile rivisitazione del main event di WrestleMania 42, una prospettiva che genera attese e... EXCLUSIVE: Nick Aldis announces Drew McIntyre vs. Cody Rhodes THIS FRIDAY: Elimination Chamber 2026 Altri aggiornamenti su Dove ci porta Drew vs Cody. Discussioni sull' argomento Dove ci porta Drew vs Cody; Drew Carey afferma che le idee sbagliate lo hanno portato a ignorare i sintomi di un attacco di cuore; Il giocatore professionista dei Bears Drew Dalman si ritira a 27 anni in uno sviluppo scioccante. Drew McIntyre crea scompiglio, ma non si separa mai dal suo Title! Non perderti l'episodio di WWE SmackDown con commento in italiano in onda dalle 23:15 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! - facebook.com facebook