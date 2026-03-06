Dove ci porta Drew vs Cody

Da zonawrestling.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera, durante l’episodio di Smackdown, si terrà un match per il titolo WWE tra Drew McIntyre, campione in carica, e Cody Rhodes, che ha ottenuto la sfida. La lotta si svolgerà sul ring davanti al pubblico presente in arena e sarà trasmessa in diretta. La sfida rappresenta l’evento principale della serata e attirerà l’attenzione degli appassionati di wrestling.

Questo venerdì, in occasione della consueta puntata di Smackdown, andrà in scena il match per il titolo WWE tra il campione, Drew McIntyre, e lo sfidante Cody Rhodes. Questo incontro, annunciato durante la conferenza stampa post-Elimination Chamber da Nick Aldis, dopo l’ennesimo attacco dello scozzese si danni dell’American Nightmare che gli ha costato l’opportunità di esibirsi nel Main Event di Wrestlemania. Ma, invero, non è stata l’unica volta che Drew ha boicottato Cody; Circa un mese fa, alla Royal Rumble, il campione WWE aveva agevolato l’eliminazione dalla contesa di Rhodes, evitando anche lì che il figlio di Dusty vincesse ed andasse a Wrestlemania a giocarsi uno dei due titoli mondiali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

dove ci porta drew vs cody
© Zonawrestling.net - Dove ci porta Drew vs Cody

Drew McIntyre: “Non voglio affrontare Cody Rhodes a Wrestlemania”.Il guerriero scozzese ha chiarito che non vuole affrontare The American Nightmare a WrestleMania 42.

Spoiler shock: Drew McIntyre sfida Cody RhodesLa stagione di WrestleMania si accende con la possibile rivisitazione del main event di WrestleMania 42, una prospettiva che genera attese e...

EXCLUSIVE: Nick Aldis announces Drew McIntyre vs. Cody Rhodes THIS FRIDAY: Elimination Chamber 2026

Video EXCLUSIVE: Nick Aldis announces Drew McIntyre vs. Cody Rhodes THIS FRIDAY: Elimination Chamber 2026

Altri aggiornamenti su Dove ci porta Drew vs Cody.

Discussioni sull' argomento Dove ci porta Drew vs Cody; Drew Carey afferma che le idee sbagliate lo hanno portato a ignorare i sintomi di un attacco di cuore; Il giocatore professionista dei Bears Drew Dalman si ritira a 27 anni in uno sviluppo scioccante.

Trova facilmente notizie e video collegati.