Doppio arrivo Il Siena ha ospitato giocatori svedesi dell’Hanvikens Sk

La scorsa settimana, il Siena Fc ha accolto due giocatori della squadra svedese Hanvikens Sk, che hanno partecipato a un’attività di scambio sportivo e culturale. I giocatori svedesi hanno svolto diverse sessioni di allenamento e incontri con il team locale, offrendo un’opportunità di confronto tra le due realtà sportive. L’iniziativa è durata alcuni giorni e si è conclusa con una partita amichevole.

La scorsa settimana il Siena Fc ha ospitato due giocatori della squadra svedese Hanvikens Sk, che, come ha spiegato il club, "hanno preso parte a una preziosa esperienza all’insegna dello scambio sportivo e culturale. Ad accompagnarli il ds Sebastian Lindberg Winther, arrivato a Siena per seguire da vicino le sessioni di allenamento e osservare il lavoro svolto sul campo. I due giocatori si sono uniti al gruppo guidato da Gill Voria, partecipando attivamente agli allenamenti. È stata un’opportunità significativa di condivisione e confronto tra due diverse culture calcistiche, quella italiana e quella svedese: un momento per mettere a confronto metodologie, approcci e visioni del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Doppio arrivo. Il Siena ha ospitato giocatori svedesi dell’Hanvikens Sk Leggi anche: L’ULTIMO ARRIvo in biancorosso dal siena. Terranuova Traiana, il sogno dell’attaccante Boccardi: "Voglio tornare a fare gol» Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 7-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: doppio vantaggio azzurro, ma ultimo end con hammer agli svedesi Contenuti e approfondimenti su Doppio arrivo. Discussioni sull' argomento Strade Bianche e Gran Fondo, gli orari delle gare e i percorsi consigliati; Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Strade Bianche: doppio appuntamento a Castelnuovo Berardenga. Le modifiche alla viabilità; Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismo. Concerti Sicilia. Annalisa · Esibizionista. Mancano poco più di due mesi all'arrivo di Annalisa a #Messina per il doppio appuntamento live al PalaRescifina del tour con MA NOI SIAMO FUOCO - CAPITOLO II Siete carichi 12 Maggio 2026 SOLD OUT - facebook.com facebook