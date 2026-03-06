Dopo quarantanove anni La Madonna rubata ricompare su Internet

Dopo quasi cinquanta anni, una statua lignea del XIV secolo raffigurante una Madonna con Bambino è riapparsa online. La scultura era scomparsa nel 1977, quando venne rubata dal Castello di Monselice, in provincia di Padova. Ora, la sua presenza su Internet ha riacceso l’attenzione sulla vicenda e sulla sua storia.

Della preziosa scultura lignea raffigurante una Madonna con Bambino del XIV secolo si erano perse le tracce nel 1977, quando venne rubata dal Castello di Monselice (Padova). Ora, a quasi cinquant’anni, è stata recuperata a Zogno dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia. L’operazione è stata condotta in collaborazione con i militari del Nucleo Tpc di Monza, sotto il coordinamento della Procura di Bergamo. Il furto dell’opera risale al 10 marzo ‘77. All’epoca le fotografie vennero inserite nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Un archivio dell’Arma informatizzato, che raccoglie otto milioni di manufatti, di cui circa un milione ancora da ricercare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo quarantanove anni. La Madonna rubata ricompare su Internet ‘Madonna con bambino’ rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all’Intelligenza artificialeLa statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Il gatto dalla testa piatta in Thailandia ricompare dopo quasi 30 anni: era ritenuto estintoIl gatto dalla testa piatta, considerato probabilmente estinto in Thailandia, è ricomparso dopo quasi 30 anni dall’ultimo avvistamento: documentato... Tutto quello che riguarda Dopo quarantanove. Discussioni sull' argomento Dopo quarantanove anni. La Madonna rubata ricompare su Internet; Disastro del Vega10 sul monte Serra: 49 anni dopo la stessa commozione; Laureati tra i 25 e i 49 anni, la Sardegna in fondo alla classifica; Le diagnosticano una bronchite, ma era una polmonite bilaterale acuta: Elena Scanu muore a 49 anni. Occhiaie dopo i 40 anni, l’aiuto della Medicina rigenerativa: non solo una questione esteticaOcchiaie dopo i 40 anni più profonde e scure? Ecco perché peggiorano con gli ormoni e come la medicina rigenerativa può migliorarle in modo naturale ... iodonna.it La statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Dopo 49 anni è stata ritrovata grazie all’uso dell’Intelligenza artificiale - facebook.com facebook Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 49-47 dopo 20' | Le pagelle di fine primo tempo x.com