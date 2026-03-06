Dopo tre turni di stop, i tifosi vissini potranno tornare a seguire la squadra in trasferta. La decisione riguarda la partita contro la squadra di Alessandria, prevista per domenica alle 12:30 allo stadio Giuseppe Moccagatta. La riapertura delle trasferte è stata comunicata dopo le restrizioni imposte in seguito agli scontri di Livorno avvenuti il 25 gennaio scorso.

Riaprono le trasferte ai tifosi vissini. Dopo i tre turni di stop dovuti agli scontri di Livorno del 25 gennaio scorso, i pesaresi potranno tornare a seguire la truppa biancorossa al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, domenica alle 12:30. I biglietti per la gara contro la Juventus Next Gen sono già disponibili in prevendita sul sito official ticket shop Juventus fino a sabato alle 19 (al massimo 4 biglietti ciascuno e tutti i tifosi devono presentare un documento di riconoscimento allo stadio). Nelle ultime tre senza i suoi tifosi la Vis fuori casa ha raccolto quattro punti, vincendo prima a Piancastagnaio, perdendo poi all’ultimo contro il Gubbio e pareggiando a reti bianche l’ultima a Sassari contro la Torres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - DOPO I FATTI DI LIVORNO. Riaprono le trasferte per i tifosi vissini

Linea dura dopo il blitz. Daspo per i tifosi della Rata. Vietate quattro trasferteÈ questione di giorni e arriveranno i Daspo per i tifosi della Maceratese che domenica scorsa hanno creato il caos, dando vita a degli scontri con la...

Trasferte vietate ai tifosi di Lazio a Napoli fino a fine stagione: la scelta dopo gli scontri sulla A1Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Napoli fino al termine della stagione...

Una raccolta di contenuti su DOPO I FATTI DI LIVORNO Riaprono le....

Discussioni sull' argomento Grosio, riapre l’area di raccolta differenziata dopo il sequestro; Villa Ada, riapre il bunker dei Savoia dopo oltre cinque anni; Galleria Le Chiavi riapre dopo mesi di stop. Carletti: Continuiamo a monitorare il cantiere; Roma, riapre il belvedere Antonio Cederna. In arrivo nuovi pini in via dei Fori Imperiali.

Al Mercato Centrale riaprono i negozi dopo la sospensione imposta dall’AtsRiaprono, dopo più di una settimana di stop forzato, otto delle diciassette botteghe del Mercato Centrale che erano state chiuse dall’Ats per «gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione» e per ... milano.repubblica.it

A 15 anni dalla fine di “Paso Adelante”, riaprono le porte della scuola di danza più famosa Se avete amato “Paso Adelante”, questo è il momento di tornare a sognare con “Un Paso Adelante Next” Ogni giovedì in seconda serata su #La5 - facebook.com facebook