Dopo 38 anni di incessante lavoro smette la divisa Giovanna Zannetti

Dopo 38 anni di servizio, Giovanna Zannetti lascia la divisa della Polizia di Stato. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha ufficialmente salutato l’assistente capo tecnico che ha concluso la propria carriera il primo marzo. La sua uscita dal servizio rappresenta una fine lunga e significativa per il suo percorso professionale all’interno della Questura.

Arruolata nel giugno 1988, al termine del corso di formazione è stata assegnata alla Questura di Milano. Nel 1990 è stata trasferita alla Questura di Bologna, dove ha prestato servizio presso il commissariato "Due Torri San Francesco" fino all'agosto 1993.