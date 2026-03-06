Donne al lavoro | il romanzo che rivela il 1910-1922

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Biblioteca dell’Istituto Tecnico Industriale e Professionale Artom di Asti ha organizzato un incontro con l’autrice Valeria Gallina. L’evento si è concentrato sulla pubblicazione di un romanzo che copre il periodo dal 1910 al 1922, evidenziando le esperienze delle donne al lavoro in quegli anni. La sessione ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti.

La Biblioteca dell’Istituto Tecnico Industriale e Professionale Artom di Asti ha ospitato un incontro dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, con la partecipazione dell’autrice Valeria Gallina. L’evento si è svolto il 6 marzo 2026 in due turni distinti all’interno dell’Aula Magna, coinvolgendo diverse classi dello stesso istituto. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale sensibilizzare gli studenti sui mutamenti del ruolo femminile nel corso del Novecento, collegando la narrazione letteraria alla storia locale. La scrittrice, che risiede a Torino e lavora come socia in uno studio di dottori commercialisti, ha presentato il suo primo romanzo intitolato La fabbrica dei desideri, pubblicato dalla casa editrice Piemme nell’ottobre del 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

All'Hub Too il caleidoscopio di voci femminili de “Il lavoro delle donne, le donne per il lavoro”Promosso da Legacoop, sono intervenute professioniste, amministratrici, imprenditrici e rappresentanti della società civile Un coro di voci...

Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro: l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerentiIl 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo.

Today s 12 November Major Events in History

Contenuti e approfondimenti su Donne al lavoro il romanzo che rivela....

Temi più discussi: Donne al lavoro, cresce l’occupazione ma resta il divario salariale; Divari di genere. Donne, poche al lavoro e poco salario; Lavoro, solo il 31% degli incarichi in leadership aziendale è ricoperto da donne: i dati; 8 MARZO_TALENTI ALLA PARI. La piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una necessità e un’opportunità.

Salario, ma non solo: tutti i fattori che frenano il lavoro delle donne nel dibattito della Fisascat Cisl sulla trasparenza salarialeSalario, ma non solo. Quando si parla di gender gap i fattori che entrano in gioco sono molteplici. Non solo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è inferiore di venti punti percentuali ... ildiariodellavoro.it

Fumarola: 'Una donna su cinque lascia il lavoro'Una donna su cinque lascia il proprio posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio e questo non è più tollerabile. Lo rimarca la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, partecipando ad ... ansa.it

"Sono rimasta sconvolta quando ho scoperto che alcune donne venivano pagate meno degli uomini per lo stesso lavoro" - facebook.com facebook

Dieci cose che tutte le donne (e i loro partner) dovrebbero sapere x.com