Donna decapitata all’ex Cnr L’arrestato in silenzio dal giudice | È confuso non ricorda nulla

Un uomo di 29 anni, marocchino, è stato presentato ieri davanti al giudice a Firenze, accusato di aver decapitato con un machete una donna senza fissa dimora tedesca nell’area dell’ex Cnr di Scandicci. L’arrestato si è mostrato in stato di confusione, dichiarando di non ricordare nulla e di essere confuso. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

di Stefano Brogioni FIRENZE E' comparso ieri mattina per la prima volta davanti al giudice, Issam Chlih, il 29enne marocchino in carcere con l'accusa di aver ucciso, decapitandola con un machete, la senza fissa dimora tedesca Silke Sauer nell'area dell'ex Cnr di Scandicci. Ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. "E' confuso, non ricorda nulla, neanche noi siamo riusciti a confrontarci con lui", dicono i suoi difensori, gli avvocati Laura Grillo e Christian Vannucchi, all'uscita dall'aula 8, dove, davanti al gip Roberta Di Maria, era stato accompagnato anche l'indagato. Da qualche giorno, Chlih è a Sollicciano, dopo essere stato ricoverato, sotto vigilanza, all'ospedale di Pistoia per le sue condizioni.