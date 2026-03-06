Donna decapitata a Scandicci Issam davanti al giudice Non risponde è sconnesso

A Scandicci una donna è stata decapitata e il sospettato, Issam Chlih, si è presentato per la prima volta davanti al giudice. Durante l’udienza, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande e è apparso sconnesso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine.

Issam Chlih è comparso per la prima volta davanti al giudice ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ventinovenne marocchino, unico indiziato per l’omicidio di Silke Sauer, è accusato di aver decapitato la donna con un machete nel perimetro dell’ex Cnr di Scandicci. “È sconnesso. Anche noi, in quanto suoi legali, facciamo fatica a interagire con lui” chiarisce Laura Grillo che, insieme al collega Christian Vannucchi, assiste il ventinovenne. Chlih adesso si trova nel carcere di Sollicciano dove continua a seguire una cura psichiatrica. È stato trasferito nel carcere fiorentino solo il 2 marzo scorso in quanto si trovava ricoverato nell’ospedale di Pistoia dove riceveva cure sia per la sua salute mentale sia per quella fisica (aveva infatti contratto un’infezione). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. "Recitava versetti del Corano"È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Chlih, il ventinovenne marocchino senza fissa dimora unico indagato...

Donna decapitata, i retroscena dell’indagine. Il delirio omicida di Issam: “Allah perdonerà anche me”Firenze, 25 febbraio 2026 – Ripeteva in arabo i versi del Corano mentre la uccideva, urlando che doveva liberarla dallo “spirito maligno“ che si era...

Una raccolta di contenuti su Donna decapitata.

Temi più discussi: Omicidio di Scandicci, Silke Sasse Sauer era di Bonn: il marito aveva denunciato la scomparsa; Donna decapitata all’ex Cnr. L’arrestato in silenzio dal giudice: È confuso, non ricorda nulla; Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. Recitava versetti del Corano; Donna decapitata, testi: Lei urlava e diceva basta in lite nel casolare.

Donna decapitata a Scandicci, fermato un senzatetto: aveva sangue sui vestiti. L’ipotesi della lite prima dell’orroreDa una prima ricostruzione pare che la vittima e l’uomo si frequentassero. Ed è possibile che il delitto sia stato il tragico epilogo di un diverbio. L’uomo si trova adesso piantonato in ospedale, dov ... lanazione.it

Donna decapitata a Scandicci: il coltello a terra, il cane accanto al corpo, le telecamere e un’identità incerta: tutti i punti che non tornanoUna scena agghiacciante, in un luogo che per molti è diventato una terra di nessuno. È qui, nell’area ex Cnr di Scandicci, alle porte di Firenze, che nella ... leggo.it

Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. "Recitava versetti del Corano" x.com

Donna decapitata, gip convalida fermo, disposto il carcere Indagato è ancora ricoverato in ospedale - facebook.com facebook