Donna decapitata a Scandicci Issam davanti al giudice Non risponde è sconnesso

A Scandicci una donna è stata decapitata e il sospettato, Issam Chlih, si è presentato per la prima volta davanti al giudice. Durante l’udienza, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande e è apparso sconnesso. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’autorità giudiziaria mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’indagine.

Issam Chlih è comparso per la prima volta davanti al giudice ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ventinovenne marocchino, unico indiziato per l’omicidio di Silke Sauer, è accusato di aver decapitato la donna con un machete nel perimetro dell’ex Cnr di Scandicci. “È sconnesso. Anche noi, in quanto suoi legali, facciamo fatica a interagire con lui” chiarisce Laura Grillo che, insieme al collega Christian Vannucchi, assiste il ventinovenne. Chlih adesso si trova nel carcere di Sollicciano dove continua a seguire una cura psichiatrica. È stato trasferito nel carcere fiorentino solo il 2 marzo scorso in quanto si trovava ricoverato nell’ospedale di Pistoia dove riceveva cure sia per la sua salute mentale sia per quella fisica (aveva infatti contratto un’infezione). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

