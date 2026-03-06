Donald Trump licenzia la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem

Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato il licenziamento della segretaria alla sicurezza interna. La decisione riguarda Kristi Noem, che lascia il suo incarico senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza indicare le motivazioni dietro questa scelta. La sua sostituzione e le eventuali conseguenze non sono state ancora rese pubbliche.

La nomina di Mullin dovrà essere approvata dal senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza. Noem appariva personalmente nella campagna, anche a cavallo davanti all'iconico monte Rushmore, nel South Dakota, il suo stato natale. Noem era stata contestata durante le audizioni anche per aver definito i due manifestanti uccisi dei "terroristi interni". Mullin ha dichiarato alla stampa di voler portare avanti l'ottimo lavoro svolto da Noem, "correggendo però alcune cose che non sono andate come previsto", senza fornire ulteriori dettagli. Noem ha invece ringraziato Trump sul social network X per il nuovo incarico. Ha rivendicato "gli ottimi risultati ottenuti", assicurando che "più di tre milioni di immigrati irregolari hanno lasciato gli Stati Uniti", un dato contestato dagli esperti d'immigrazione.