Donald Trump ha recentemente pubblicato un post sul Maga che ha suscitato reazioni negative da parte della Pokémon Company, che ha precisato di non aver dato alcuna autorizzazione. Nel frattempo, ha annunciato il lancio del Miga per l’Iran, trovandosi però coinvolto in problemi legali legati alla sua attività con i Pokémon. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità.

Donald Trump, ormai totalmente dedicato alla missione in Iran, lancia il nuovo slogan Make Iran Great Again (Miga). Sul fronte Maga, però, continuano i problemi. Nelle ultime ore la Casa Bianca ha pubblicato un post con lo slogan più celebre, Make America Great Again, con una grafica ispirata a Pokémon Pokopia con tanto di presenza di Pikachu e Magikarp. Questo non è piaciuto alla Pokémon Company, che in una nota ha spiegato: “Non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’utilizzo della nostra proprietà intellettuale“. Donald Trump lancia Miga, Make Iran Great Again Venerdì 6 marzo Donald Trump ha affidato al suo social Truth un nuovo comunicato sull’attacco Usa-Israele in Iran. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump lancia il Miga per l'Iran, ma è nei guai con Pokemon per il suo Maga: cosa succede

Attacco informatico, diplomazia, omicidio di Khamenei: cosa può fare Donald Trump con l'IranIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto una vasta gamma di programmi, strumenti militari e operazioni segrete».

Epstein files, il dipartimento di Giustizia Usa nella bufera per 16 foto sparite dal sito: ce n'è una di Trump | Bremmer: "Donald è nei guai"Da ieri, sedici immagini legate al caso Epstein non sono più sul sito del dipartimento di Giustizia.

