Don Matteo 15 il bacio del tradimento tra il capitano e il maresciallo fa emozionare | anticipazioni

Don Matteo 15 è tornato in onda dopo il Festival di Sanremo, attirando l’attenzione del pubblico. A Spoleto si parla di un possibile nuovo sentimento tra il capitano Martini e il maresciallo Provvedi, mentre Giulia si trova a Milano per motivi di lavoro. La scena che ha suscitato più commenti è un bacio tra i due uomini, considerato da alcuni un momento di tradimento.

Don Matteo 15 è tornato in onda dopo il Festival di Sanremo e fa molto discutere. Infatti, a Spoleto sembra sia nato un nuovo amore, quello tra il capitano Martini e il maresciallo Provvedi, a scapito ovviamente della povera Giulia che è a Milano a lavorare. “Il tradimento” avrebbe potuto provocare un’insurrezione tra i fan della fiction che tanto amavano i Mezzanottini. E invece ha fatto anche emozionare. A questo punto dobbiamo aspettare la puntata del 12 marzo. Don Matteo 15, si conferma il successo. Dopo la pausa obbligata a causa di Sanremo 2026, Don Matteo 15 è tornato su Rai 1 giovedì 5 marzo con la puntata intitolata L’evaso. E ancora una volta la fiction con Don Massimo (Raoul Bova) e il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) si conferma un successo di pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

Don Matteo 15, Don Massimo minaccia il Capitano: anticipazioni del 29 gennaioNella terza puntata di Don Matteo 15, andata in onda giovedì 22 gennaio su Rai 1, si festeggia il fidanzamento tra Giulia e il Capitano...

Don Matteo 15, anticipazioni seconda puntata del 15 gennaio: il Capitano in allerta per un vecchio amico di GiuliaLe anticipazioni della seconda puntata di Don matteo 15, in onda giovedì 15 gennaio alle ore 21:30 su Rai1.

Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 13 marzo: Diego e Caterina sempre più vicini mentre continua la caccia agli evasiLa quindicesima stagione di Don Matteo continua a intrecciare indagini e vicende personali dei protagonisti. Dopo gli eventi della puntata precedente, la serie ambientata a Spoleto prosegue con nuovi ... alfemminile.com

Anticipazioni Don Matteo 15 prossima puntata 12 marzo 2026/ Crescono i sospetti contro Diego…Anticipazioni Don Matteo 15 prossima puntata in onda il 12 marzo 2026 in prima serata su Rai1: problemi per il maresciallo Cecchini. ilsussidiario.net

Don Matteo 15 vince con 3,7 milioni di telespettatori e il 21,7% di share. Il sorriso di Raoul Bova testimonia l’affetto del pubblico che dice sempre presente nel giovedì sera. Un grande ritorno dopo una settimana di pausa. E ora mancano solo due puntate all - facebook.com facebook

E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com