Don Andrea Carlevale sarà il nuovo vescovo per Ostia

Il 2 maggio, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, don Andrea Carlevale sarà ordinato vescovo da Papa Leone XIV. Dopo l'ordinazione, assumerà la carica di vescovo ausiliare per il settore Sud di Ostia e Ostia Antica. La cerimonia vedrà la presenza del Papa, e il nuovo vescovo entrerà in servizio subito dopo l'evento.

Ostia, 6 marzo 2026 – Un nuovo vescovo per Ostia e Ostia Antica. Don Andrea Carlevale sarà infatti ordinato il 2 maggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano dal Papa Leone XIV, vescovo di Roma, e assumerà il ruolo di vescovo ausiliare per il settore Sud della Capitale. La nomina rappresenta una novità importante per il litorale romano e, secondo quanto riferito, arriva in una fase segnata anche dalla visita del Pontefice a Ostia. Il profilo pastorale. Don Andrea Carlevale viene descritto come un sacerdote dal profilo pastorale e relazionale, maturato in diversi quartieri di Roma e vicino alla dimensione popolare della vita parrocchiale. A succedere a monsignor Renato Tarantelli Baccari, oggi anche vicegerente del cardinale vicario di Sua Santità, sarà dunque un sacerdote con una lunga esperienza sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

