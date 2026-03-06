L'inchiesta su Bolzano prosegue con l'attenzione concentrata sulle forniture e i rapporti coinvolti. Domenico Caliendo ha confermato che le indagini non si sono concluse con l'evento di Nola, dove si sono visti palloncini bianchi e una piccola bara portata a spalla nel duomo. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Non è finita con il volo dei palloncini bianchi, con la piccola bara portata a spalla nel duomo di Nola. Non è finita con gli applausi e con la canzone Guerriero a scandire un momento di dolore collettivo. Anzi: l’inchiesta sulla morte di Domenico Caliendo, sul piccolo paziente di Nola va avanti. E va in una direzione chiara: si punta a fare luce su cosa sia accaduto all’interno dell’ospedale di Bolzano, in quelle ore in cui l’equipe di medici napoletani ha espiantato il cuore destinato a Domenico Caliendo. Qual è il punto? Restiamo alla strategia della Procura di Napoli. C’è una delega ad hoc per i carabinieri del Nas da parte dei pm di Napoli: si punta ad ottenere l’inventario di tutto ciò che dall’ospedale San Maurizio di Bolzano è stato fornito ai medici partenopei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, va avanti l?inchiesta su Bolzano: «Faro sulle forniture»

Morte Domenico Caliendo, faro dei pm su silenzi, buchi e ritardi. La madre: «Sconcertata»Che brutta aria tirava nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica già prima che vi finisse il povero Domenico...

Assalto al portavalori, tentato omicidio: l?inchiesta va avanti. Faro dell?Antimafia sui basisti localiUn pallettone conficcato nell’auto dei carabinieri, un berretto che spunta anche nei filmati dell’assalto.

Una selezione di notizie su Domenico Caliendo.

Temi più discussi: Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia); Napoli, nasce la Fondazione Domenico Caliendo. Il legale: Trapianto rinviabile. La mamma: Giustizia va avanti; Funerali Domenico Caliendo: mons. Marino (Nola), questa dolorosa vicenda ci insegna l’umiltà di non sentirci onnipotenti. Ai genitori, l’amore non va perduto; Una Fondazione in memoria di Domenico Caliendo, iniziato l'iter. La madre: Donatori da tutto il mondo, ma c'è già chi specula sull'immagine di mio figlio.

Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: «Cuore non lesionato»Non è stato lesionato durante il primo intervento di espianto. Il cuore donato era integro: poteva offrire una nuova chance di vita al piccolo Domenico Caliendo. Era stato espiantato ... ilmattino.it

I funerali di Domenico Caliendo a Nola, Meloni arrivata in Duomo. La foto con l’orsacchiotto preferito, la corona della premierFiume di gente per l’addio al bimbo trapiantato con un cuore danneggiato. Alle 15 le esequie. Alla camera ardente la mamma abbraccia la direttrice del Monaldi: Paghi solo chi ha sbagliato, non tutto ... msn.com

Una donna ruba un peluche in memoria del piccolo Domenico Caliendo davanti al Monaldi di Napoli e si giustifica: "Tutti lo fanno". L'episodio è stato riportato nella puntata odierna del programma “Ore 14” trasmesso su Rai Due, a cura del giornalista Valerio - facebook.com facebook

#Salvini sui funerali di Domenico Caliendo: "Un abbraccio a quel piccolo che avrebbe dovuto essere qui”. x.com