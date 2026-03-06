‘D’istruzione pubblica' | lunedì 9 marzo il docufilm al cinema Astra

Lunedì 9 marzo alle 20.30 al cinema Astra sarà proiettato il docufilm ‘D’istruzione pubblica’, ultimo capitolo di una trilogia sul neoliberismo realizzata dagli autori di PIIGS_TheMovie e C’era una volta in Italia, Federico Greco e Mirko Melchiorre. La serata prevede la presentazione del film e si svolge in un cinema della città.

Lunedì 9 marzo alle ore 20.30 si terrà al cinema Astra la proiezione del docufilm ‘D’istruzione pubblica’, l’ultimo capitolo della trilogia sul neoliberismo dagli autori di PIIGSTheMovie e C’era una volta in Italia, Federico Greco e Mirko Melchiorre. Seguirà la proiezione un dialogo tra Roberta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: D’Istruzione Pubblica: la scuola al Cinema Greenwich “D’Istruzione Pubblica”: il film documentario sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica, secondo la visione degli autori. Il trailerEdifici scolastici in condizioni critiche, instabilità del lavoro docente, riforme pedagogiche che modificano il senso stesso dell’insegnamento,... Aggiornamenti e notizie su 'D'istruzione pubblica' lunedì 9 marzo.... Temi più discussi: ‘D’istruzione pubblica': lunedì 9 marzo il docufilm al cinema Astra; 8/3 – Festa della via Emilia con bancarelle e street food; Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 2 al 7 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 26 febbraio al 1 marzo 2026. D'Istruzione Pubblica, la prima proiezione del documentario lunedì 2 febbraioD’Istruzione Pubblica, il documentario di Federico Greco e Mirko Melchiorre arriva in sala, da lunedì 2 febbraio, prima data a Torino, città protagonista del film, al Cinema Esedra, alle 21 alla ... rainews.it Recensione di Raffaella GiancristofaroLa scuola italiana statale, cioè ad accesso libero, di tutti, è assediata e disintegrata da decisioni della politica, gradualmente indebolita e distolta dagli obiettivi che la Costituzione detta agli ... mymovies.it Stipulato l'atto di acquisto dell’ex Cinema Astra di #Verona, alla presenza del Ministro @AlessGiuli e del Sottosegretario Gianmarco Mazzi. Il #MiC investirà 7,5 mln nel progetto "Per Aspera ad Astra" per valorizzare questa “piccola Pompei”. cultura.gov.it/comu x.com Nuova vita per l’ex cinema Astra di via Oberdan. Questa sera la firma dell’atto d’acquisto da parte del ministero della Cultura, con il ministro Giuli e il sottosegretario Gianmarco Mazzi. Il sito, dopo 20 anni di chiusura e abbandono, diventa di proprietà dello Stat - facebook.com facebook