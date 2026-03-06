Distraggono le commesse e scappano con 1.800 euro di profumi | colpo in un negozio di via San Leonardo

Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno identificato quattro persone, tutte di origine dell’Est Europa, coinvolte in un furto presso un negozio di via San Leonardo. Le indagini hanno portato alla denuncia di due donne di 27 anni e di due uomini di 23 e 25 anni, accusati di aver distratto le commesse e di aver poi scavalcato il bancone per rubare circa 1.800 euro di profumi.

Alcuni mesi fa, la titolare di un negozio di prodotti per l'igiene personale e di cosmetica, situato in Via San Leonardo, si è accorta di una anomalia durante il suo turno di lavoro. In particolare, mentre insieme ad una collega si stava dedicando ad assistere i numerosi clienti presenti, ha notato un giovane correre improvvisamente fuori dal negozio. Insospettita da quel comportamento, la donna lo ha seguito all'esterno, giusto in tempo per scorgere un’auto di grossa cilindrata, della quale riusciva a memorizzare la targa, che si allontanava a tutta velocità dal parcheggio, dirigendosi verso il vicino casello autostradale. Rientrata nel negozio, il sospetto di aver subito un furto ha spinto le due donne a effettuare un controllo minuzioso tra gli scaffali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

