Dissolution è il nuovo album di Nicola Olla

Il lavoro è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. L'artista: Nicola Olla (n. 1987, Sardegna, Italia) è un artista multidisciplinare il cui lavoro abbraccia musica, composizione, filmmaking, fotografia e illustrazione. Attivo da oltre 20 anni in tutta Europa, è noto per progetti sonori e visivi immersivi che fondono emozione e sperimentazione. Come musicista e compositore, si è esibito ampiamente con progetti tra cui Charun (Third Eye Records), Drought (Avantgarde Music), Lera (Subsound Records), December Hung Himself (Personal Escape Records), My Own Prison (Blacktooth Music), BillyBio (AFM Records), We Are Building Ruins, Dedalus in Bloom, Mutilated Soul e molti altri, attraversando generi come experimental, post-rock, ambient, hardcore e metal.

