Dissesto idrogeologico e allagamenti via al bando per i canali di gronda di Mondello e Sferracavallo

È stato pubblicato un bando di gara per la progettazione dei canali di gronda e delle vasche di laminazione a Mondello e Sferracavallo. La decisione è stata presa dalla Struttura regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana. L’obiettivo è intervenire sugli allagamenti e sul dissesto idrogeologico nelle due zone.

Pubblicato l'avviso da 1,1 milioni di euro per la progettazione esecutiva. Il 17 aprile il termine per la presentazione delle offerte. Schifani: "Con l'intervento stop ai disagi per gli abitanti delle due borgate" La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva dei canali di gronda e delle vasche di laminazione di Mondello e Sferracavallo. "Interveniamo per risolvere un grave problema che ha creato diversi disagi, in questi decenni, agli abitanti delle due borgate marinare – commenta il presidente Schifani – scongiurando il pericolo di ulteriori allagamenti, molto frequenti soprattutto nella stagione invernale.