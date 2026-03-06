Disordini a viale Trento la sindaca interviene per calmare gli animi | Non vi fate del bene tornate a casa | VIDEO

Nel tardo pomeriggio del 5 marzo, circa venti residenti e commercianti si sono radunati lungo viale Trento a Viterbo, lamentando problemi di sicurezza. La sindaca è intervenuta per cercare di calmare gli animi, invitando le persone a tornare a casa e a evitare comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. La scena si è svolta in una delle aree considerate più critiche della zona.

Lo scontro, in cui un uomo è stato raggiunto da un pugno in faccia, è avvenuto al termine dell'incontro tra Chiara Frontini, commercianti e residenti che segnalavano il degrado della zona Circa venti persone, tra residenti e commercianti, si sono riunite nel tardo pomeriggio del 5 marzo, nella zona "calda" di viale Trento a Viterbo, per esporre le criticità legate alla sicurezza nella zona. I presenti hanno segnalato frequenti episodi di tensione, individuando nelle zone d'ombra vicino all'ex cinema i punti più critici per lo scoppio di liti tra italiani e stranieri. Proprio mentre la sindaca Chiara Frontini stava lasciando l'area al termine del confronto, la situazione è degenerata a breve distanza.