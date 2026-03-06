Sul monitor in bianco e nero, un ragazzo al microfono pronuncia un discorso contro i lavoratori delle fabbriche, affermando che sono gli “stronzi” che svolgono quel lavoro. La scena si svolge all’interno di un archivio chiamato «Disobedience Archive», che raccoglie immagini e testimonianze di azioni collettive. Un’immagine mostra anche persone che suonano la chitarra mentre si criticano i capitalisti.

Immaginari Curata da Marco Scotini la mostra lavora sul suo progetto di archiviazione delle immagini che mette in costante rapporto l'arte e la politica e l'attivismo Sul monitor in bianco e nero un ragazzo al microfono grida: «Noi siamo gli stronzi che lavorano nelle fabbriche, loro suonano la chitarra e dicono che i capitalisti sono dei bastardi». La macchina da presa gira fra le persone sedute sul prato, gli lascia la parola. Milano, 1976, il Festival del proletariato giovanile esplode nella camera di Alberto Grifi che con Parco Lambro non documenta gli accadimenti ma «entra» in campo fra loro, lascia che a fare il film sia... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Disobedience Archive», l’archivio di un’azione collettiva

La tutela dei diritti è possibile solo attraverso un’azione collettiva«Alley Oop non ha solo raccontato il cambiamento, lo ha legittimato e dimostrato che l’inclusione è un’architettura e non un’aggiunta».

Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettivaMonza, 21 dicembre 2025 – Inquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Autodromo torna al centro del dibattito.

How Palestinian Women Led a Revolution With Stones