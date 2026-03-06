Discesa libera in Val di Fassa | Pirovano in vetta Goggia fuori dal podio

In Val di Fassa si è disputata una discesa libera di sci alpino con Pirovano che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera. Sul podio sono saliti Aicher e Johnson, mentre Goggia non è riuscita a entrare nelle prime dieci posizioni. La gara ha visto diversi atleti impegnati sulla pista, con una performance che ha sorpreso alcuni e deluso altri.

SCI. Pirovano trionfa in Val di Fassa: prima vittoria in carriera. Sul podio Aicher e Johnson, Goggia non è nelle prime dieci. Venerdì 6 marzo resterà una data speciale per Laura Pirovano e per lo sci alpino italiano. Nella discesa libera della Coppa del mondo in Val di Fassa la 28enne trentina ha conquistato la prima vittoria della carriera, imponendosi sulla pista La Volata del Passo San Pellegrino. Alle sue spalle la tedesca Emma Aicher, seconda, mentre il terzo posto è andato alla statunitense Breezy Johnson, tra le protagoniste attese anche nella discesa olimpica di Milano-Cortina 2026. Più indietro invece Sofia Goggia, che non è riuscita a inserirsi nella lotta per il podio.