Disabilità 386 milioni per l’inclusione | aperto lo sportello Vita & Opportunità per ETS e scuole come soggetti promotori nei territori

Il 14 febbraio 2026 è stato aperto lo sportello “Vita & Opportunità” dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sotto la Presidenza del Consiglio. Il bando riguarda enti del terzo settore e scuole che intendono promuovere iniziative territoriali per l'inclusione, con un budget complessivo di 386 milioni di euro destinati a sostenere progetti e attività dedicati.

