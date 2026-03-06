Diretta testuale | Urania Milano vs Unicusano Avellino

Una sfida di campionato tra due formazioni dal profilo competitivo alto si avvicina, offrendo una serata di ritmo, fisicità e scambi intensi. L'incontro mette a confronto Urania Milano e Avellino, due squadre attente a consolidare posizioni in classifica attraverso una gestione accurata dell'energia in campo e una difesa organizzata. L'attenzione sarà rivolta all'equilibrio tra dinamismo degli esterni e solidità dei lunghi, con l'obiettivo di emergere in una contesa tatticamente rilevante. Arbitri: Caforio, Yang Yao, Maschietto. In diretta per abbonati su LNP Pass. Marco Cardani (allenatore di Urania Milano) afferma: «Avremo di fronte una squadra molto fisica, che fa dell'impatto dei suoi lunghi uno dei principali punti di forza.