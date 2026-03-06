Diretta Sci Alpino | Goggia e Pirozano in sfida per la Coppa della Val di Fassa

In Val di Fassa si svolge la prima discesa femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara vede protagoniste Goggia e Pirozano, che si sfidano per la conquista della Coppa della Val di Fassa. La competizione rappresenta un momento importante nel calendario sciistico, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione si svolge su un percorso specifico e ben preparato.

Una rassegna sintetica e accurata propone l'attesa della prima discesa femminile in Val di Fassa, tappa cruciale della Coppa del Mondo 2025-2026. La gara, recuperata dopo l'annullamento di Crans Montana, è pronta a offrire una cronaca dinamica fin dal mattino, con una schermata live che aggiorna passo passo le nuove prestazioni. La manifestazione, prevista con partenza alle 11.30, coinvolge 55 atlete provenienti da 15 paesi. In casa italiana saranno nove azzurre al via. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale dalle ore 11.00 circa, con cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Nella classifica di specialità guida la leader Lindsey Vonn con 400 punti, seguita da Emma Aicher con 306 e Kira Weidle-Winkelmann con 256; Sofia Goggia è quarta con 240 punti, a 236 segue Laura Pirovano.