Diletta Leotta e le foto private rubate | Momento terribile mi è mancato il respiro

Diletta Leotta si racconta senza filtri nel podcast di Paola Perego, Poteva andare peggio. Guidata dalla conduttrice, è tornata a parlare di una delle pagine più brutte della sua vita, quando hanno rubato e diffuso alcune sue foto intime e private, nel 2016. Un episodio che l'ha segnata profondamente, trasformando una "ragazzina" piena di sogni in una donna che ha dovuto imparare a difendere la propria dignità a ogni costo. Diletta e quell'intimità violata Nel salotto digitale di Paola Perego, Diletta Leotta ha ripercorso quegli attimi infiniti in cui il suo telefono non smetteva di squillare. Era il 2016 e il suo Cloud era stato violato: in pochi minuti, immagini private scattate anni prima erano diventate di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

