Diego Granese è la voce che descrive la situazione a Dubai, affrontando temi come la guerra, la sicurezza e l’assistenza agli italiani rimasti bloccati. Con un punto di vista diretto, racconta le condizioni sul campo e le difficoltà incontrate dalla comunità italiana nella regione. La sua testimonianza fornisce un quadro della realtà locale senza interpretazioni o analisi, concentrandosi sui fatti e sulle informazioni di prima mano.

Negli ultimi giorni le tensioni geopolitiche nel Golfo hanno attirato l’attenzione dei media internazionali. In questo contesto, una delle voci che stanno raccontando ciò che accade direttamente dagli Emirati Arabi Uniti è quella di Diego Granese, imprenditore italiano e consulente fiscale internazionale residente a Dubai da quasi dieci anni. Granese è noto per aver accompagnato negli ultimi anni migliaia di imprenditori, professionisti e famiglie italiane nel trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, contribuendo alla creazione di centinaia di aziende e strutture operative nel Paese. Proprio per questo, nelle ultime ore è diventato uno dei punti di riferimento per molti italiani presenti nella regione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Diego Granese, la voce da Dubai: tra la guerra, la sicurezza, la realtà sul campo e l’aiuto agli italiani bloccati

La guerra in Iran, rafforzata la sicurezza in aeroporti e stazioni: pugliesi bloccati a DubaiRafforzato anche in Puglia il livello di sicurezza sui possibili obiettivi sensibili americani e israeliani.

Guerra in Iran e italiani bloccati a Dubai, ci sono tanti Vip: da Roberto Mancini a Big MamaDiversi italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran e delle ritorsioni di Teheran su...

Tutto quello che riguarda Diego Granese.

Diego Granese, la voce da Dubai: tra la guerra, la sicurezza, la realtà sul campo e l’aiuto agli italiani bloccatiL’imprenditore e consulente fiscale internazionale racconta cosa sta accadendo negli Emirati Arabi Uniti durante le tensioni regionali: La città continua a funzionare, ma la vera emergenza sono i tur ... affaritaliani.it

Diego Granese: Marialaura De Vitis sta con Brosio per la Tv/ Me l’ha detto, poi..Diego Granese torna a parlare di Marialaura De Vitis e della sua finta storia con Paolo Brosio: Insieme solo per andare in Tv Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Diego Granese torna a parlare ... ilsussidiario.net