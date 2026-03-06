Dialogo istituzionale tra commercialisti di Napoli Nord e Agenzia delle Entrate

A Aversa, la Direzione Provinciale di Caserta dell’Agenzia delle Entrate ha incontrato i commercialisti di Napoli Nord. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di promuovere un dialogo più stretto tra i professionisti e l’amministrazione fiscale, con l’intento di migliorare i servizi offerti sul territorio. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti delle due parti in un confronto diretto e senza proclami.

Corbello (Odcec Napoli Nord): "Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio" Commercialisti Napoli Nord, insediato il nuovo consiglio e completata la governance. De Lise (Odcec Napoli): Cresce appeal tra i giovani per la figura del dottore commercialistaIl commercialista è un manager d'impresa, un presidio di legalità, uno specialista nella gestione della crisi aziendale e un ... Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell'associazione commercialisti di Napoli NordIl 03 marzo 2026 si è tenuta ad Arzano l'assemblea dell'AIDC sez Napoli Nord per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.